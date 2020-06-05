28 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفعت الأسهم المحلية رصيد مكاسبها السوقية إلى 28 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي مع ماراثون صعود المؤشرات الرئيسية التي حلقت لأعلى مستوياتها في شهرين ونصف مع رفع القيود على حركة الركاب العابرين «الترانزيت» وتفاؤل المستثمرين بالعودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية.

وقفز سوق دبي 3.97% مسجلاً أكبر صعود أسبوعي منذ مطلع مايو ليغلق عند 2039.48 نقطة بعد تجاوزه حاجز 2000 نقطة للمرة الأولى منذ شهرين ونصف مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والنقل والسلع والخدمات.

وصعد سوق أبوظبي 4.46% وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ 10 أبريل الماضي ليغلق عند 4303.14 نقاط بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والصناعة والسلع والخدمات.

واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية بنحو ملياري درهم موزعة بواقع 1.03 مليار في دبي، و983.87 مليوناً في أبوظبي. واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء في أبوظبي بصاف 110.57 ملايين درهم، بينما في دبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصاف 60 مليون درهم. وعززت المؤسسات مشترياتها في السوقين بصافي استثمار 148 مليون درهم.

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