عموميات «إعمار» الكترونية 21 الجاري

المصدر: بي - البيان

تعقد «إعمار العقارية» وشركاتها التابعة «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير» اجتماعات الجمعية العمومية في 21 يونيو الجاري «عبر التطبيقات الإلكترونية» عند بُعد.

وقالت «إعمار العقارية» و«إعمار مولز» في إفصاحين لسوق دبي المالي أمس، إن الجمعية ستناقش تعديل النظام الأساسي للشركة بحيث يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس نصف سنوي أو ربع سنوي، كما ستناقش الجمعية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي ومنح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة. بينما ستبحث الجمعية العمومية لشركة «إعمار للتطوير» النظر في ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي ومنح الموافقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة بممارسة أنشطة تدخل ضمن أغراض الشركة.

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