425.2 مليون درهم توزيعات «دبي للاستثمار» عن 2019

المصدر: دبي - البيان

وافقت الجمعية العمومية لشركة «دبي للاستثمار»، التي عقدت أمس، على توزيع أرباح نقدية للمساهمين، بقيمة 425.2 مليون درهم، وبنسبة 10% من رأس المال عن عام 2019.

وسيكون آخر يوم للمشاركة في الأرباح بتاريخ الأربعاء المقبل، فيما سيكون تاريخ استحقاق الأرباح في 14 من الشهر ذاته. وحققت «دبي للاستثمار» 657.6 مليون درهم أرباحاً العام الماضي، مقابل 651.4 مليون درهم خلال عام 2018. وجاء ارتفاع أرباح الشركة العام الماضي، نتيجة انخفاض المصاريف العمومية والإدارية 9%، وتراجع مخصص انخفاض القيمة على الموجودات المالية والعقود إلى 14.5 مليون درهم.

كما صادقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها، على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والبيانات المالية عن 2019، فيما قامت بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة 2023-2020.

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