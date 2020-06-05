«دبي الإسلامي» يحيي صفقة صكوك مؤجلة

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدران مطلعان إن بنك دبي الإسلامي أحيا خططاً لإصدار صكوك دولارية، وهي صفقة أجلها البنك خلال تقلبات السوق المالية في وقت سابق من العام.

وعيّن البنك مجموعة من البنوك في فبراير بشأن الصفقة التي قال مصدر إن قيمتها ستبلغ نحو 750 مليون دولار وأُجِّل البيع بسبب اضطراب الأوضاع بالسوق نتيجة لجائحة كورونا. وقال المصدران إن البنك يدرس الآن إصدار الصكوك قريباً، وأضاف أحد المصدرين أن الصفقة قد تتم قريباً ربما يوم الاثنين المقبل.

وأدت أزمة فيروس كورونا وانخفاض النفط إلى توقف إصدارات السندات الدولية العامة من منطقة الخليج أكثر من شهر في مارس، لكن الإصدارات العامة الأولية للسندات عادت ببطء في المنطقة منذ ذلك الحين، إذ أنهت دول مصنفة ديونها بالجديرة بالاستثمار حالة الجفاف في أبريل.

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