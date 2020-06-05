فتح الاقتصاد يضيف إلى الأسهم 5.5 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي، رابحةً 5.5 مليارات درهم مع صعود مؤشراتها الرئيسة لأعلى مستوياتها في شهرين ونصف الشهر، وسط تحسّن معنويات المستثمرين وارتفاع الشهية الاستثمارية بفضل عودة معظم القطاعات الاقتصادية بالدولة لنشاطها المعتاد، وإعلان رفع القيود عن حركة الركاب العابرين «الترانزيت».

وارتفع سوق دبي 1.99% عند 2039.48 نقطة، مسجّلاً أعلى مستوياته منذ منتصف مارس الماضي، بدعم «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و«النقل»، ونما سوق أبوظبي 0.43% إلى 4303.14 نقاط، بالغاً أعلى مستوياته منذ 9 مارس الماضي، بدفع «البنوك» و«الاتصالات».

وتجاوزت السيولة حاجز نصف مليار مع بلوغها 533.2 مليوناً، بواقع 310.26 ملايين لـ«دبي» و222.9 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 259.5 مليون سهم، منها 198.39 مليوناً بـ«دبي» و61.13 مليوناً بـ«أبوظبي»، عبر 7484 صفقة.

سوق دبي

وعزّز «البنوك» ارتفاع سوق دبي بصعوده 1.75% بدعم «الإمارات دبي الوطني» 1.47% و«دبي الإسلامي» 1.94% و«دبي التجاري» 5.17%، وزاد «العقار» 1.73% لارتفاع «إعمار للتطوير» 5.94% و«أرابتك» 1.92% و«داماك» 1.68% و«إعمار العقارية» 1.56% و«إعمار مولز» 1.46%. ونما «الاستثمار» 5.56% لصعود «دبي للاستثمار» 7.44% بعد إقرار التوزيعات السنوية النقدية، وارتفع «دبي المالي» 0.65%، وزاد «النقل» 2.62% بدفع «العربية للطيران» 4.54% و«أرامكس» 1.21%. وهيمن «دبي للاستثمار» على النشاط بـ60.79 مليوناً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 45.4 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 43.6 مليوناً، وحقق «دبي للاستثمار» أكبر ارتفاع 7.44%، فيما كان «دار التكافل» الأكثر انخفاضاً 4.51%.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود «البنوك» 0.24% بدعم «أبوظبي الأول» 0.35% و«أبوظبي الإسلامي» 0.58% و«الشارقة الإسلامي» 0.96%، ونما «الاتصالات» 1.21%، فيما انخفض «الاستثمار» 0.79%، بضغط «الواحة كابيتال» 2.94% و«العالمية القابضة» 0.64%، ونزل «الطاقة» 0.16% لانخفاض «طاقة» 2.14%، وهبط «العقار» 0.45% لانخفاض «الدار» 0.57%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بـ52 مليوناً، تلاه «اتصالات» 40.97 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 35.49 مليوناً، وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع 10.29%، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً 4.82%.

إفصاحات

* تنظر عمومية «أرامكس» يوم 22 الجاري في توزيع 16.5% نقداً (241.57 مليون درهم) عن 2019، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة 3 سنوات.

* شرعت «ديار» بتخفيض رأس المال المقرّ في عموميتها، وستفصح عن موعد التخفيض بمجرد إنجاز كافة الإجراءات.

* تجتمع «دريك آند سكل» في 8 الجاري، لإقرار نتائج 2019، ودعوة عموميتها للانعقاد.

* تراجع «أورينت للتأمين» يوم 8 الجاري عمليات التشغيل للشركة.

* تبحث «أجيليتي» يوم 8 الجاري التوزيعات عن 2019.

* عيّنت «رأس الخيمة للتأمين» «إي إم بيست» وكالة التصنيف الائتماني للشركة.

* تعقد «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» عموميتها يوم 21 الجاري، لبحث توزيع 5% نقداً عن 2019.

* يدعو بنك الاستثمار لعموميته يوم 8 الجاري.

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