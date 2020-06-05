5 تدابير مهمة تعزز وتيرة تعافي الاقتصاد

أكدت «استراتيجي & الشرق الأوسط» الأهمية الرئيسة لحكومات الدول الخليجية في دعم تعافي الاقتصاد عبر اتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة «كوفيد- 19».

وقال باولو بيغوريني، الشريك في الشركة: إن هناك 5 تدابير مهمة للحكومات لتعزيز تعافي الاقتصاد مع إعادة الموظفين إلى عملهم مع الحد من مخاطر فيروس كورونا المُستجد تتضمن تقييم القطاعات وترتيبها حسب أولويتها لتحديد القطاعات التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لاستئناف عملياتها التشغيلية وسنّ بروتوكولات صارمة للقوى العاملة لضمان سلامتهم الشخصية وعدم تعرضهم للعدوى، موضحاً أهمية إجراء الفحوص والتتبُع المُكثف للحد من خطر عودة تفشي الفيروس. كما تتضمن التدابير الاحترازية عودة القوى العاملة وحماية المُعرضين لخطر الإصابة، ما يتطلب مراعاة أعمار العمال وظروفهم الصحية لضمان سلامتهم في أماكن عملهم وسلامة أسرهم، إضافة إلى التفاعُل وبناء الثقة باعتبارها ركيزةً جوهريةً لإلهام الجميع للتصرف بشكلٍ مسؤولٍ. وأوضح أن الحكومات الخليجية اتخذت عدداً من الخطوات المهمة للتخفيف من وطأة الأزمة، ووفرت الدعم الاقتصادي اللازم من خلال صرف إعانات للأفراد والأُسر وصرف المساعدات المالية للمؤسسات الصغيرة. (دبي - البيان)

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