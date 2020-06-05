«دبي للسلع» يبحث تعزيز الاستثمارات مع كندا

المصدر: دبي - البيان

أجرى أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول، المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، محادثة افتراضية عبر الإنترنت مع فهد سعيد الرقباني، سفير الإمارات لدى كندا، ناقش خلالها الطرفان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وبحثا سُبل تعزيز الشراكة الثنائية والعمل معاً لجذب الشركات الكندية إلى دولة الإمارات ودعم حضور الشركات الإماراتية في كندا خلال الفترة المقبلة.

وقال بن سليِّم: «أظهرت جائحة «كورونا» أهمية التعاون والانفتاح الدولي، حيث تفرض المرحلة المقبلة العديد من التحديات على الاقتصاد العالمي، ما يستدعي تعزيز سُبل الدعم بين الدول والمؤسسات، بما يصب في مصلحة الجميع».

وأضاف: «أتطلع بتوقعات كبيرة خلال التعاون مع سفير الإمارات لدى كندا وفريق عمله إلى تعزيز العلاقات الإماراتية - الكندية».

وتطرقت المحادثة إلى الدعم الاستثنائي المقدّم للشركات في كلا البلدين عبر سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المرونة المالية ودعم تعافي الاقتصاد خلال الفترة الراهنة. وأطلع بن سليِّم السفير على استراتيجية مركز دبي للسلع المتعددة لدعم الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال، بما في ذلك حزمة دعم الأعمال التي أطلقها أخيراً.

وقال الرقباني: «بينما يبدأ العالم في التعافي من الأزمة الراهنة، فإن التعاون والتضامن بين مختلف الدول والحكومات والمؤسسات والأفراد ركيزة أساسية. وإنني على ثقة بأن المبادرات والجهود المثالية التي بذلتها حكومتا الإمارات وكندا، إلى جانب دور المؤسسات البارزة مثل مركز دبي للسلع المتعددة، الذي خصّص حزمة دعم لقطاع الأعمال والشركات، سوف تنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي ليستعيد قوّته وينهض من جديد».

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