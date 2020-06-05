معهد للأمن السيبراني يقدم عرضاً للدورات التدريبية

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، أكبر مؤسسة للتدريب والاعتماد في مجال أمن المعلومات بالعالم، إمكانية استفادة المستخدمين من ميزة سانز فليكس- باس حتى 30 يونيو، وذلك عند شراء الدورات التدريبية المتنوعة والموسعة من المعهد.

ويتضمن ذلك، الاستفادة من مزايا رائعة، منها الفرصة المجانية لتجربة الحصول على شهادة ضمان المعلومات العالمية، وتجربة التدريب المستمر في تحديات «نت وورز»، لمدة 6 أشهر، وبرامج الدورات الإلكترونية. ويحصل المستخدمون كذلك على إمكانية الوصول الكامل لجميع صيغ التدريب المختلفة، التي يقدمها معهد سانز التدريبي للأمن السيبراني، حيث يمكنهم اختيار الدراسة بالوتيرة التي تناسبهم، أو التفاعل مع المدربين المتميزين افتراضياً، أو صقل مهاراتهم في المجال، من خلال المختبرات العملية والتجارب السيبرانية الثرية. وفيما تتوقف كافة الدورات بالقاعات الصفية حتى 1 سبتمبر، عمل المعهد على إعداد باقة تدعم الطلب المتزايد على التعليم المتخصص في الأمن السيبراني.

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