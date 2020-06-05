الأغذية والمشروبات تسجل أكبر زيادة لأسعار المستهلك ىبنسبة 3.1 %

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

أظهر تقرير لمركز رأس الخيمة للإحصاء، انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في رأس الخيمة، بنسبة 0.49 %، في أبريل 2020، مقارنة مع أبريل 2020.

وسجلت مجموعة الأغذية والمشروبات، أكبر زيادة، بنسبة 3.1 %، وشهدت مجموعة التعليم زيادة بنسبة 1.2 %. كما ارتفعت مجموعة التبغ 2.9 %، وانخفضت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 1 %، مع انخفاض أسعار الإيجارات في رأس الخيمة، كما تراجعت مجموعة خدمات النقل بنسبة 4.5 %، لانخفاض أسعار البترول. وارتفع مؤشر مجموعة الملابس والأحذية 0.05 %، وخدمات الاتصالات بنسبة 0.03 %، والترويح والثقافة 0.95 %، والتعليم 1.18 %.

وسجل معدل التغيير حسب مجموعات السلع والخدمات، بين شهري مارس وأبريل 2020، انخفاض المؤشر بنسبة 0.92 %، حيث انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.16 %، مع تراجع الطلب على تخزين بعض السلع الغذائية، مع بدء عودة الحياة لطبيعتها، وانخفضت مجموعة خدمات النقل بنسبة 4.57 %.

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