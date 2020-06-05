إطلاق منصة لخدمات الشركات السحابية بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، والمملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، إطلاق منصة «مورو كونّكت»، التي توفر الخدمة السحابية لمراكز الاتصال والاتصالات الموحدة كخدمات متاحة للشركات في الإمارات، حيث تقدم المنصة تقنيات متطورة بالتعاون مع شركة أڤايا، المتخصصة عالميًا في مجال برمجيات ونظم وخدمات اتصالات الأعمال.

وأكد محمد بن سليمان، الرئيس التنفيذي لمورو: ندرك مدى أهمية استخدام التقنيات لدفع عجلة الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، حيث ستقدم مورو خدمات متطورة لمراكز الاتصال والاتصالات الموحدة في دولة الإمارات من خلال شراكتنا مع أڤايا.

وتتيح «مورو كونكت» نموذج اشتراك مرناً يتيح للشركات الاشتراك في الخدمة والتوسع فيها وفقًا لمتطلباتها ومن دون تكبد نفقات رأسمالية. وقال نضال أبو لطيف، رئيس أڤايا في منطقة آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي: «المرحلة الحالية التي تخوضها شعوب العالم شديدة الدقة، وتستدعي التعامل مع التطورات بكثير من العناية للتحضّر لكل السيناريوهات المستقبلية».

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