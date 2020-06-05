دعوة إلى تحديث «أندرويد» لتفادي ثغرات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، عن تحديثات أمنية جديدة لنظام أندرويد، لإغلاق ثغرات أمنية خطيرة.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي بالدولة، التابع لهيئة الاتصالات، في تحذير أمني، أمس، إن «غوغل» أطلقت تحديثات أمنية لنظام «أندرويد»، تم فيها إغلاق مجموعة من الثغرات الأمنية، اثنتان منها عالية الخطورة، ويمكن أن تمكن المهاجم من تنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد، على جهاز الضحية.

ونصح الفريق الوطني، المستخدمين، بضرورة تثبيت تحديث الأندرويد لشهر يونيو، فور توفره على أجهزتهم. وقبل أيام، طلب الفريق الوطني ضرورة تحديث منتجات «أبل»، لتفادي 50 ثغرة أمنية، بعضها قد يؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة عن بعد. كما طلب من مستخدمي الشبكة المعلوماتية، إلى ضرورة تحديث وتثبيت الإصدار الجديد من متصفح «غوغل كروم» وبرامج «أدوبي» و«PHP» و«SAP»، في أقرب وقت، لتفادي ثغرات أمنية، والحماية من خطر التعرض للاختراق، وفقد البيانات، وتسريب المعلومات، إلى جانب تنزيل تحديث جديد لهواتف آيفون، تغلق ثغرة تطبيق الإيميل التي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

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