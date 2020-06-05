"مبادلة" تستثمر 1.2 مليار دولار في شركة جيو بلاتفورمز

المصدر: أبوظبي – البيان:

أعلنت ريلاينس اندستريز ليمتد ("ريلاينس اندستريز") و"جيو بلاتفورمز ليمتد" ("جيو بلاتفورمز")، منصة الخدمات الرقمية الرائدة في الهند، أن شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، صندوق الاستثمار السيادي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، سوف تستثمر 1.2 مليار دولار (4.4 مليار درهم) في جيو بلاتفورمز على أساس قيمة سهمية تعادل 65 مليار دولار (239 مليار درهم) وقيمة تقديرية للمنشأة بمبلغ 68 مليار دولار (250 مليار درهم).

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الجمعة، ستحصل "مبادلة" مقابل هذا الاستثمار على حصة قدرها 1.85% في جيو بلاتفورمز على أساس مخفف بالكامل. وتخضع الصفقة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.

وبهذا الاستثمار تكون جيو بلاتفورمز قد جمعت 11.6 مليار دولار أمريكي (43 مليار درهم) من نخبة من أبرز المستثمرين العالميين في مجال التكنولوجيا والنمو، ومن بينهم فيسبوك، وسيلفر ليك، وفيستا إكويتي بارتنرز، وجنرال أتلانتك، وكيه كيه آر، ومبادلة، وذلك في أقل من ستة أسابيع.



وتعد جيو بلاتفورمز، المملوكة بالكامل لشركة ريلاينس اندستريز، منصة للجيل القادم من التكنولوجيا تركز على توفير خدمات رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة في مختلف أنحاء الهند، حيث توفر خدماتها لأكثر من 388 مليون مشترك. وقد وظفت جيو بلاتفورمز استثمارات كبيرة في منظومتها الرقمية التي تستخدم تقنيات رائدة في مجالات الاتصالات بالحزمة العريضة (برودباند)، والأجهزة الذكية، والحوسبة السحابية وحوسبة الحافة، وتحليل البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، والواقع المعزز والمختلط، وتكنولوجيا البلوك تشين. وتقوم رؤية شركة "جيو" على تفعيل منصة رقمية تخدم 1.3 مليار شخص ومؤسسة أعمال على مستوى الهند، بما في ذلك صغار التجار، والمؤسسات الصغيرة والمزارعين لكي يستطيعوا جميعاً جني ثمار التنمية الشاملة.

وقال موكيش أمباني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في ريلاينس اندستريز، "أنا سعيد لأن مبادلة، التي تعد واحدة من أبرز شركات الاستثمار العالمية الراسخة، قررت مشاركتنا في مسيرتنا الهادفة لتعزيز النمو الرقمي في الهند حتى تصبح في طليعة الدول الرقمية على مستوى العالم. لقد شاهدت، من خلال صلاتي الوثيقة مع أبوظبي، مدى تأثير مبادلة في تنويع اقتصاد الإمارات القائم على المعرفة وربطه بالاقتصاد العالمي. ونحن نتطلع للاستفادة من تجربة مبادلة وخبرتها في دعم مسيرة نمو الشركات في مختلف أنحاء العالم."

ومن جانبه، قال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار: "نحن ملتزمون بالاستثمار في الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتي تشهد نمواً كبيرا، والعمل معها بفاعلية، وذلك بهدف مواجهة التحديات الكبرى وخلق فرص جديدة. لقد رأينا كيف استطاعت "جيو" تحقيق نقلة نوعية في خدمات الاتصالات في الهند، ونحن بوصفنا مستثمرين وشركاء معهم ملتزمون بمساندة مسيرة النمو الرقمي في الهند. وبفضل شبكة المستثمرين والشركاء الذين يعملون مع "جيو"، فإننا على ثقة بأن الشركة سوف تساهم في تقدم وتطور الاقتصاد الرقمي."

وتحرص مبادلة على الاستثمار والدخول في شراكات من أجل المساهمة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتكامله مع الاقتصاد العالمي، وذلك عبر القطاعات التي تقود النمو العالمي وتساهم في الحد من التحديات الكبرى التي تواجه العالم. ويشمل ذلك وبشكل كبير التحولات في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يتضمن الحوسبة الإدراكية، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعمليات الاتصالات والأقمار الصناعية.

وفي إطار التزامها بالاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، أنشأت مبادلة في عام 2017 وحدة للاستثمار في الشركات الناشئة بهدف الدخول في شراكات مبكِّرة مع مؤسسي أعمال يتميزون بالطموح والرؤية الثاقبة، ودعم الاستثمارات القائمة على الابتكار. وتدير هذه الوحدة حالياً العديد من صناديق الاستثمارات الناشئة في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

وتملك مبادلة حالياً محفظة استثمارية في مجالات متنوعة تشمل الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والمعادن والتعدين، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة والمرافق، وإدارة مجموعة متنوعة من الاستثمارات المالية.

وتولت شركة مورغان ستانلي دور المستشار المالي لشركة ريلاينس اندستريز، فيما قامت "إيه زد بي آند بارتنرز" و"ديفيس بولك آند واردويل" بدور المستشار القانوني.

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