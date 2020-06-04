مطار أبوظبي: "الترانزيت" خطوة تقربنا من العودة التدريجية لقطاع الطيران

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال مطار أبوظبي الدولي ان العودة لاستقبال مسافري رحلات الترانزيت هي بمثابة خطوة أخرى تُقربنا من العودة التدريجية لقطاع الطيران.

وأضاف المطار، في تغريده عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: "يُسعدنا أن نعلن انه إبتداءً من 10 يونيو سنبدأ باستقبال مسافري رحلات الترانزيت. ستُخصص هذه الرحلات للربط بين 20 وجهة مروراً بمطار أبوظبي الدولي.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني وافقت لشركة الاتحاد للطيران للبدء باستئناف تشغيل عدد محدود من رحلات الترانزيت.

وسيتيح مطار أبوظبي الدولي لرحلات الترانزيت إمكانية الهبوط والإقلاع، وتسهيل إجراءات نقل المسافرين من أبوظبي إلى وجهات عالمية رئيسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز