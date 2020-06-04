فتح المطارات بالكامل قريباً وفقاً للظروف

المصدر: دبي ـ لؤي عبد الله

أكد سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني انه اصبح بإمكان الناقلات الوطنية استئناف رحلات الترانزيت عبر 3 مطارات هي مطار دبي ومطار ابوظبي ومطار الشارقة، مشيرا الى ان فتح الاجواء بشكل كامل سيكون قريبا ولكن الامر يعتمد على تطورات الاوضاع وقرارات الجهات المختصة.

وقال ان اعادة تسيير رحلات منتظمة مع دول العالم خلال الفترة القادمة سيعتمد على قدرة تلك الدول على السيطرة على الفيروس الذي القى بظلاله على العالم، مشيرا الى انه تم اعتماد مجموعة من الخطط والضوابط الاحتراازية لشركات الطيران والمطارات تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المسافرين والمتعاملين.

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