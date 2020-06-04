دبي تتصدر مواقع الحجز الإلكتروني للمدن المستهدفة بالزيارة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله ورامي سميح

يتهيأ قطاع السياحة والطيران في الإمارات للانطلاق مجدداً بعد أن أعلنت الناقلات الوطنية عن رحلات "ترانزيت" مجدولة إلى 59 وجهة تبدأ الأربعاء، في استجابة سريعة لقرار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بفتح بعض مطارات الدولة لنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت).

فقد أعلنت «طيران الإمارات» أنه اعتباراً من 15 يونيو الجاري سيتم توفير رحلات إلى 16 مدينة هي: البحرين ومانشستر وزيوريخ وفيينا وأمستردام وكوبنهاغن ودبلن ونيويورك جيه إف كيه وسيؤول وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وتايبيه وهونغ كونغ وبيرث وبريسبن، إضافة لرحلات سابقة كان قد أعلن عنها لإعادة المقيمين من: كراتشي ولاهور وإسلام أباد، فضلاً عن رحلات تعمل حالياً إلى: لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن ومانيلا، ليصل الإجمالي إلى 29 وجهة.

كما تبدأ «الاتحاد للطيران»، اعتباراً من 10 يونيو تشغيل رحلات ربط بين 20 مدينة تشمل: ملبورن وسيدني ولندن وأمستردام وبروكسل وبرشلونة ودبلن وفرانكفورت وجنيف وجاكرتا وكراتشي وكوالالمبور ومدريد ومانيلا وميلانو وطوكيو وباريس وسيؤول وسنغافورة وزيوريخ.

واستطلعت «البيان» آراء مجموعة من مكاتب ووكلاء السفر في الدولة، حيث أكدواً وجود تدفق كبير للاستفسارات بشأن الرحلات التي تم الاعلان عنها من قبل الناقلات الوطنية، مشيرين إلى أن الاستفسارات تتمحور بشكل رئيسي حول شروط السفر خلال هذه الرحلات وما إذا كانت متاحة للركاب العابرين «الترانزيت» فقط ام للجميع. وتوقع هؤلاء ارتفاع نسب الحجوزات على هذه الرحلات بنحو كبير خلال الأيام القادمة مع اتضاح الرؤية لا سيما في ظل ترقب الجميع لعودة الحياة لطبيعتها مع فتح المرافق الترفيهية وبداية موسم الاعمال في هذه الدول.

بدوره يستعد قطاع السياحة لاستعادة الانتعاش مع بدء التعافي، حيث أكد هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أن الإمارة تستعد لاستقبال زوارها في ضوء وجود مرحلة جديدة لإعادة فتح الأسواق تبدأ قريباً، تشمل استقبال الزوار الذين يرغبون بزيارة عائلاتهم أو إنجاز أعمالهم. وقال إن هناك 3 مراحل لإعادة فتح الأسواق، الأولى تعد مرحلة الانتظار والترقب وهذه المرحلة تم الانتهاء منها، أما الثانية والتي ستبدأ قريباً هي مرحلة استقبال الزوار على نطاق محدود وغالبيتهم زوار بغرض إنجاز الأعمال وزيارة العائلات، أما الثالثة فهي مرحلة ما بعد "كورونا" والتي تعني استقبال الزوار من جميع الأسواق. وأوضح إن هناك مؤشرات إيجابية جداً على نجاح القطاع، حيث تتصدر دبي العديد من مواقع الحجز الإلكتروني العالمية بالنسبة للمدن التي يرغب الكثيرون بزيارتها.

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