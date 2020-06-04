طيران الإمارات تجيب على أسئلة الراغبين بالسفر

ستتوفر المزيد من الرحلات للمسافرين اعتباراً من 15 يونيو بين دبي و16 مدينة: البحرين، ومانشستر، وزيورخ، وفيينا، وأمستردام، وكوبنهاغن، ودبلن، ونيويورك مطار جون إف كينيدي، وسيول، وكوالالمبور، وسنغافورة، وجاكرتا، وتايبيه، وهونغ كونغ، وبيرث، وبريسبان

وسيُضاف ذلك إلى الرحلات التي تقدمها طيران الإمارات للمسافرين، إلى جانب عمليات الشحن المقررة من دبي إلى 29مدينة، بما في ذلك الرحلات الحالية إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن، ومانيلا (بدءاً من 11 يونيو).

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم طيران الإمارات، اعتباراً من 8 يونيو رحلات من كراتشي ولاهور وإسلام آباد للمسافرين من باكستان الذين يرغبون في المتابعة إلى وجهات طيران الإمارات الأخرى

يمكن للمسافرين على الرحلات بين آسيا والمحيط الهادىء، وأوروبا، والأميركتين المتابعة بأمان وكفاءة عبر دبي.

ويمكن للعملاء العثور على المزيد من المعلومات حول رحلات طيران الإمارات والخدمات الحالية على"دليل الشبكة الحالية والخدمات."

الصحة والسلامة

أولاً: لقد نفّذت طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة العميل لضمان سلامة عملائها وموظفيها في المطار وعلى متن الطائرة، بما في ذلك توزيع مجموعات أدوات النظافة الصحية التي تحتوي على أقنعة، وقفازات، ومعقّم اليدين، ومناديل مضادة للبكتيريا على جميع العملاء مجاناً.

لا تزال قيود السفر سارية المفعول في معظم الوجهات: نودّ تذكير المسافرين بأن قيود السفر لا تزال سارية المفعول، ولن يتم قبول المسافرين على الرحلات إلا إذا امتثلوا إلى متطلبات الأهلية ومعايير الدخول إلى بلدان الوجهة.

يمكن للمقيمين العائدين إلى الإمارات العربية المتحدة الاطّلاع على أحدث المتطلبات على: https://www.emirates.com/ae/english/help/flying-you-home/



كيفية حجز التذكرة

يمكنك حجز تذكرتك على emirates.com أو مع وكيل السفر. يُرجى الملاحظة أنه إذا تم بيع مقاعد رحلة معيّنة بالكامل على emirates.com، ستظهر على أنها لا تنطبق. يمكنك التحقق من التقويم الأسبوعي في أسفل الصفحة لتحديد التاريخ التالي المتاح.



ما الوجهات التي يمكنني السفر إليها إذا كنتُ مؤهلاً؟



للتحقق من الرحلات التي يتم تشغيلها حالياً إلى دبي، يُرجى مراجعة دليل وجهات السفر الضروري الذي نحدثه باستمرار.

كيف أتحقق من أهليتي للسفر؟



إذا كنت تنوي حجز إحدى هذه الرحلات للعودة إلى دبي، عليك التأكد من حصولك على موافقة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قبل حجز رحلتك.

إذا كنتَ تنوي حجز إحدى هذه الرحلات لمغادرة دبي أو من/إلى أستراليا والمملكة المتحدة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني iatatravelcentre.com واتّباع إرشادات الحكومة المحلية.

هل يمكنني تغيير وجهتي أو استرداد ثمن تذكرتي؟



قواعد ثمن التذكرة المُطبّقة؛ يتم تطبيقها في الوقت الذي تصدر فيه تذكرتك.

ما يجب عليّ فعله؟

سيتم تشغيل الرحلات من المطار الدولي المعني في كل دولة. سيتعين عليك الوصول إلى مكتب إنجاز إجراءات السفر قبل المغادرة بأربع ساعات لتجنب أي تأخير. يُرجى إحضار قناع الوجه وقفازات اليد والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. سوف يتعين عليك إحضار خطاب الموافقة من وزارة الخارجية الذي يسمح لك بالعودة إلى الإمارات.

ما هي الأغراض المسموح بها في المقصورة؟

أمتعة المقصورة غير مسموح بها على متن هذه الرحلات. سوف تقتصر الأغراض المسموح بها على الكمبيوتر المحمول، وحقيبة اليد، ومحفظة الأوراق، أو مستلزمات الأطفال؛ ويجب تسجيل أي أغراض أخرى ضمن أمتعة السفر.

هل يمكنني إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت؟

لا، لا تتوفر إمكانية إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت.

هل يمكنني اختيار مقاعدي؟

لا يزال بإمكانك اختيار مقعدك على رحلات مختارة. ومع ذلك، ونظراً للظروف الحالية ولأسباب تشغيلية، قد نضطر إلى تغيير مقعدك قبل المغادرة أو على متن الطائرة. إذا حدث ذلك وقد دفعت مقابل اختيار مقعدك، فسوف تكون مؤهلاً لاسترداد الأموال حسب الشروط والأحكام.

ما هي المنتجات والخدمات التي سأحصل عليها على متن هذه الرحلات؟

سنقوم بتشغيل برنامج مُعدّ للمنتجات وخدمات الطيران على متن هذه الرحلات. وستكون خدمة الواي فاي على متن طائرتنا متاحة للشراءفقط. لن تتوفر خدمة البيع بالتجزئة أثناء الرحلة وكذلك المجلات وغيرها من مواد القراءة المطبوعة، وبينما سيستمر تقديم الطعام والمشروبات على متن الطائرة، قد يتم تعديل طريقة تغليفها ومحتواها وتقديمها لتقليل التلامس أثناء خدمة الوجبات وتخفيض خطر العدوى. لن تكون صالات الإمارات وخدمات السيارة مع سائق متوفرة وذلك بشكلٍ مؤقت خلال هذه الفترة.

معلومات مهمة عن سياسة التنازل الخاصة بطيران الإمارات خلال تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

ما هي الأسباب المختلفة التي قد تؤثر على تذكرتك/ حجزك (بالنسبة للتذاكر الصادرة في 30 يونيو 2020 أو قبل هذا التاريخ مع قسيمة واحدة على الأقل يكون موعد مغادرة طيران الإمارات عليها في 30 نوفمبر 2020 أو قبل ذلك)؟

إلغاء الرحلة: يتم إلغاء رحلة طيران الإمارات في تاريخ محدد أو يتم تعليق المسار لفترة زمنية متواصلة

حظر السفر: في حال وجود إخطار حكومي صريح يحظر السفر إما من نقطة مغادرة الرحلة أو في وجهة الوصول

إرشادات السفر: إرشادات حكومية عامة ضد السفر غير الضروري ولكن ما من حظر للسفر

تغيير عملية الحصول على التأشيرة / الحجر الصحي: عملية الحصول على التأشيرة التي تتطلب زيارة السفارة/القنصلية أو الحجر الصحي الإلزامي في نقطة المغادرة أو وجهة الوصول

المسافر غير قادر على الوصول إلى المطار: البلدان التي تطبّق إغلاقاً حكومياً والمسافرون غير قادرين على الوصول إلى المطار



هل يمكنني طلب استرداد الأموال بالكامل أو الحصول على قسيمة سفر حتى إذا لم يتم إلغاء رحلتي؟



نعم، يمكنك طلب استرداد الأموال أو الحصول على قسيمة سفر إذا لم يتم إلغاء رحلتك. ولكن إذا لم يكن طلبك هذا بسبب الوضع الحالي لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سوف تتم معالجة مبلغ الاسترداد أو قيمة القسيمة وفقاً لقواعد ثمن التذكرة المطبقة على تذكرتك.

وقد تُطبّق أيضاً رسوم تغيير و/أو فرق في ثمن التذكرة إذا اخترت تغيير تاريخ الحجز أو الوجهة.

ما الذي يمكنني فعله إذا كان لدي تذكرة إلى وجهة تطبّق قيود سفر في الوقت الحالي، لكنني لست متأكداً مما إذا كانت ستظل هذه القيود سارية في تاريخ سفري؟



أمامك العديد من الخيارات المتاحة إذا لم يتم إلغاء رحلتك. يمكنك الاحتفاظ بالحجز ومتابعة آخر المستجدات حول الوضع في وجهتك. يمكنك أيضاً إعادة جدولة الحجز أو إلغاؤه.

ومع ذلك، يُرجى الملاحظة أنه إذا لم يكن وضعك يندرج تحت متطلبات سياساتنا المخفَّفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد تُطبّق رسوم تغيير و/أو فرق في ثمن التذكرة إذا قررت تغيير رحلتك أو إلغاءها.

تحقق من صفحة الاحتفاظ بالتذكرة Keep your ticket لتتعرّف على المزيد حول جميع الخيارات المتاحة لك.

ما الذي يمكنني فعله إذا لم يندرج وضعي تحت سياساتكم المخفَّفة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ولكني أريد إلغاء رحلتي على أية حال؟



سيظل بإمكانك إعادة جدولة رحلتك أو إلغائها. ومع ذلك، يُرجى ملاحظة أنه قد تُطبّق رسوم تغيير و/أو فرق في ثمن التذكرة. وإذا اخترت طلب استرداد الأموال لهذا الحجز، ستتم معالجة المبلغ وفقاً لقواعد ثمن تذكرتك.

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