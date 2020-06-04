مطارات دبي .. إجراءات احترازية عالمية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكدت مطارات دبي التزامها التام بدعم الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان صحة وسلامة العملاء والمسافرين والموظفين. وقالت في رسالة على موقعها الإلكتروني: "على المسافرين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن الصحة العامة وتتضمن وجوب ارتداء وسائل الحماية الشخصية المناسبة والوصول إلى المطار قبل أربع ساعات من موعد رحلتهم لإتاحة المزيد من الوقت لتدابير السلامة والأمن".

وأضافت: من أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي، لن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر مؤكدة والركاب الذين لا يحملون وسائل الوقاية الشخصية المناسبة، بدخول مباني المطار، كما يجب أن يكون المسافرون على دراية أيضاً بمواعيد حظر التجول وأن يكون لديهم تذكرة سفر للعرض على أفراد شرطة دبي إذا طُلب منهم ذلك".

وأوضحت مطارات دبي أنه يتم تنفيذ إجراءات احترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة عملائنا وموظفينا. وشملت هذه التدابير زجاج وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات والفحص الحراري وعلامات التباعد الجسدي وزيادة مستويات التعقيم وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المعنية، كما تم فتح بعض المقاهي ومحلات البيع بالتجزئة لخدمة المسافرين. وقالت إن عمليات تشغيل رحلات الشحن عبر مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال تستمر بشكل اعتيادي.

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