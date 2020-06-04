مطار أبوظبي يوضح الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من فيروس «كورونا»

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مطار أبوظبي عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية المطبقة في المطار للحد من فيروس «كورونا»، وتشمل منصة التعقيم للأشخاص في غضون 3 ثوان، واختبارات الفحص الحراري عبر تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وواجهات الحماية العازلة، وأنظمة الاستشعار الحرارية والكشف عن عدم الالتزام بوضع الكمامات، ونظام التعرف على الوجه، إنجاز نظام الفحص السريع للكشف عن الفيروس، التباعد بين السيارات في المواقف.

#مطار_أبوظبي يوضح #الإجراءات_الاحترازية المطبقة في المطار للحد من فيروس #كورونا، وتشمل منصة #التعقيم للأشخاص في غضون 3 ثوان، واختبارات الفحص الحراري عبر تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وإجراءات التباعد الاجتماعي، وواجهات الحماية العازلة #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/C3VeYToUlU — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 4, 2020

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز