1.34 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: وام

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 1.34 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 410 مبايعات بقيمة 729.72 مليون درهم منها 47 مبايعة للأراضي بقيمة 338.26 مليون درهم و363 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 391.46 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 76 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول .

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات ومبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة .

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 90 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وثالثة في ورسان الأولى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 581.45 مليون درهم منها 85 رهن أراض بقيمة 216.18 مليون درهم و 126 رهن فلل وشقق بقيمة 365.26 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 268 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 48 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 18 هبة بقيمة 32.52 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14 مليون درهم وأخري في منطقة السطوة بقيمة 5 ملايين درهم.

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