طيران الإمارات توفر رحلات للمسافرين إلى 29 مدينة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات، اليوم الخميس، عن تقديم رحلات للمسافرين إلى 29 مدينة حول العالم مع استئناف رحلات الترانزيت عبر مركزها من دبي.

وقالت الناقلة في بيان، إنها أتاحت المزيد من الرحلات للركاب اعتبارا من 15 يونيو بين دبي و16 مدينة إضافية تشمل كلا من: البحرين ومانشستر وزوريخ وفيينا وأمستردام وكوبنهاجن ودبلن وجي.إف.كيه بنيويورك وسول وكوالالمبور وسنغافورة وجاكرتا وتايبه وهونج كونج وبرث وبريسبان.

وأضافت أنه اعتباراً من 8 يونيو، ستوفر أيضا رحلات إلى كراتشي ولاهور وإسلام آباد لإعادة المقيمين في دولة الإمارات والمسافرين من باكستان الراغبين في مواصلة سفرهم إلى إحدى محطات الناقلة المتاحة.

ولفتت طيران الإمارات إلى أنه مع الإعلان الجديد، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات على رحلات الشحن المنتظمة من دبي إلى 29 مدينة، بما في ذلك الرحلات التي تعمل حالياً إلى كل من: لندن هيثرو، فرانكفورت، باريس، ميلانو، مدريد، شيكاغو، تورنتو، سيدني، وملبورن، بالإضافة إلى مانيلا اعتباراً من 11 يونيو.

وأكدت طيران الإمارات على أنه بمقدور الركاب المسافرين أيضاً الحجز للسفر بسهولة عبر دبي بين وجهات في منطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين عبر دبي، طالما كانوا يلبون متطلبات السفر ودخول الوجهة المقصودة.

وتواصل طيران الإمارات العمل والتنسيق مع السلطات الحكومية لاتخاذ مقاربات ومناهج محسوبة ومدروسة بعناية لاستئناف الرحلات وإعادة بناء شبكة خطوطها بين دبي والعالم.

وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

ونبهت الناقلة عملاءها أن القيود التي تفرضها دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها لن تتمكن من قبول المسافرين على رحلاتها إلا إذا كانت تنطبق عليهم شروط الدخول إلى الدولة التي يتوجهون إليها.

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