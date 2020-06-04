جمال الحاي: إعادة فتح "الترانزيت" يعزز دور الإمارات في ربط العالم

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

أكد جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي، أن إعادة فتح الاجواء أمام رحلات الترانزيت عبر المطارات الاماراتية يساهم في تعزيز دور الإمارات كمحور رئيسي للربط العالمي، وهي خطوة جريئة وتأتي في السياق الطبيعي لسياسة الانفتاح التدريجي التي اعتمدتها دولة الامارات.

وقال الحاي لـ "البيان، إن القرار سيكون له انعكاس ايجابي كبير على أداء مطارات دبي لاسيما وأن أكثر من 50% من المسافرين عبر مطار دبي الدولي هم من مسافري الترانزيت لذلك سيعزز من مكانة المطار باعتباره نقطة وصل تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه، وبوابة لتسهيل لحركة وانتقال المسافرين والبضائع عبر القارات والمحيطات، من خلال نهج مبتكر وتطلع دائم نحو تعزيز الفرص.

وأضاف أن مطار دبي الدولي اتخذ كافة الاجراءات والتدابير الصحية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين بالإضافة الى اجراءات تشغيلية وتنظيمية تضمن سلاسة وانسيابية الحركة عبر المطار.

ولفت نائب الرئيس في مطارات دبي، عودة حركة الطيران الى سابق عهدها تتطلب مزيداً من الوقت خاصة ان هناك العديد من الدول لاتزال تتخذ اجراءات متشددة حيال عودة السفر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وتوقع جمال الحاي ان تقوم العديد من شركات الطيران خلال الفترة المقبلة بالإعلان عن مزيد من برامج السفر المنتظمة وغير المنتظمة عبر مطارات دبي.

وثمن الحاي الجهود الكبيرة المبذولة للتنسيق بين الجهات التنظيمية في الإمارات والدول الأخرى في سبيل السماح بمزيد من الرحلات مع اتخاذ اعلى تدابير الأمن والسلامة.

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