دبي تتوقع عودة الزوار قريباً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

توقع هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي "دبي للسياحة" عودة الزوار إلى دبي قريباً.

وقال المري اليوم الخميس خلال جلسة افتراضية عن القطاع السياحي على هامش سوق السفر العربي إن المرحلة الثانية ستتركز على زيارات الاقارب والزيارة بغرض الأعمال

وأضاف أن دبي تأتي في المراكز الأولى عالمياً على مواقع الحجوزات الإلكترونية الحالية بالنسبة للمدن التي يرغب الناس بزيارتها.

وأوضح ان تفاعل الملايين مع حملة "حتى نلتقي مجددا" أظهر حجم الطلب على زيارة دبي ما سيشكل دفعة للقطاع مع فتح الأسواق.

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