"الاتحاد للطيران" تمدد خفض رواتب الموظفين 3 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت مجموعة الاتحاد للطيران، عن تمديد فترة خصم رواتب الموظفين لثلاث أشهر إضافية نظراً للأوضاع الراهنة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأوضحت الناقلة في تصريحات صحافية اليوم الخميس، أن جائحة "كورونا" فرضت تحديات غير مسبوقة على الشركات الطيران حول العالم، ومنها الاتحاد للطيران، لكنها سعت للحفاظ على أعضاء فريقها وموظفيها وجاء قرار تمديد فترة خصم رواتب الموظفين لثلاث أشهر اضافية لتصل فترة خفض المرتبات إلى 6 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة.

وذكرت أن نسبة تخفيض رواتب مساعدي طيار أول وطاقم الضيافة الجوية وصلت إلى 25% وبنسبة 50% للمدراء فما فوق بما يعكس ظروف السوق الحالية

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