واردات أبوظبي تشهد ترشيدا للاستهلاك خلال أول 3 أشهر من 2020

المصدر: وام

شهد الربع الأول من العام 2020 ترشيدا في واردات ابوظبي بحسب أحدث الاحصائيات الصادرة عن مركز احصاء ابوظبي والتي اظهرت انخفاض الرقم القياسي لمعدل قيمة وحدة الواردات بنسبة 24.7% خلال الفترة من يناير وحتى مارس الماضيين مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2019 وذلك في مؤشر يعكس ضبط الاستهلاك في الإمارة وعلى نحو يواكب توجهات الحكومة.

و بلغ الرقم القياسي لقيمة وحدة الواردات 104.3 %خلال الربع الأول من عام 2020 مقارنة مع 138.5 %في الربع ذاته من عام 2019.

ويتضح من خلال تتبع حركة سلة واردات أبوظبي أنه وفيما عدا الأغذية والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري فقد تم ترشيد واردات السلع الاستهلاكية الأخرى و التي انخفض رقمها القياسي بنسبة 19.8% فيما وصلت نسبة انخفاض السلع الانتاجية بنسبة 46.6% ووقود وزيوت التشحيم بنسبة 45.4% كما سجلت بقية مكونات سلة الواردات تراجعا في فترة الرصد ذاتها .

اما على صعيد صادرات الإمارات فقد ارتفع الرقم القياسي لوحدة الصادرات بنسبة 5.2% خلال الربع الأول من العام 2020 مقارنة مع بالربع الاخير من العام 2019.

وسجلت صادرات أبوظبي من معدات النقل النسبة الأكبر في الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري حيث ارتفعت بنسبة 251% تلاها صادرات السلع والمنتجات الأخرى التي نمت بنسبة 129% والمواد النسيجية ومصنوعاتها بنحو 39% في حين ارتفعت صادرات الإمارة من المنتجات المعدنية بنسبة 23.2%.

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