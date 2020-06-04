العربية للطيران»: تسريح عدد من الموظفين

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلنت «العربية للطيران» تسريح عدد من موظفيها في مختلف أقسام الشركة، موضحةً أن القرار جاء نتيجة التوقف المتواصل لحركة السفر الجوي وتداعيات «كوفيد 19» التي هيمنت على قطاع الطيران العالمي.

وأكدت الشركة أنها عملت، خلال الأشهر القليلة الماضية، على اتخاذ مجموعة من الخطوات لحماية موظفيها، موضحةً أن إعادة الهيكلة الحالية تأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها الشركة في ظل وضع السفر الحالي. وأضافت: «حرصنا على إبقاء حالات «التسريح» عند حدودها الدنيا تزامناً مع سعينا المتواصل لضمان استمرارية أعمالنا، ومواجهة التأثير المستمر الذي تركه الوباء على القطاع».

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