تجديد رخص المنشآت برأس الخيمة عبر «واتسآب» العام المقبل

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

كشف الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن إطلاق خدمة تجديد رخص المنشآت العاملة في الإمارة عبر تطبيق «واتسآب» خلال العام المقبل، ضمن استراتيجية الدائرة في تسهيل الخدمات المقدمة لأصحاب الأعمال، لافتاً إلى أن الخدمة تمثل فرصة لفئات مختلفة من المتعاملين في إنجاز معاملاتهم المطلوبة دون الحاجة إلى الوصول للدائرة أو استخدام المعاملات الورقية، ما يساعد على رفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم.

وأشار إلى أن الدائرة وضعت دراسة لعودة الرخص التي خرجت من سوق الإمارة خلال الأعوام الماضية، بهدف تعزيز تنفيذ اقتصادية رأس الخيمة تسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الدراسة حيز التطبيق الفعلي، وتطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص.

وأضاف: تعتزم الدائرة إطلاق التطبيق الذكي الخاص بالدائرة خلال شهر سبتمبر المقبل، وتدريب موظفي تسهيل، بهدف توحيد آلية العمل، وتحديد مسؤوليتها وأدوارها، ما يسهم في ضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال في رأس الخيمة.

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