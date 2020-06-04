«النقد العربي» يقدّم قرضاً لتونس بـ59 مليون دولار

المصدر: (أبوظبي - البيان)

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تلقائياً جديداً لتونس، بـ14.381 مليون دينار عربي حسابي، (يعادل القرض 59 مليون دولار)، عبر اتفاقية وقّعها عن تونس الدكتور مروان العباسي، محافظ البنك المركزي، وعن الصندوق العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق.

كما أصدر الصندوق دراسة بعنوان «أثر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي في الدول العربية بالمقارنة مع عينتين من الدول الآسيوية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، بهدف تقدير أثر رأس المال البشري على الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، بالمقارنة مع مجموعتين من الدول الآسيوية ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأبرزت الدراسة المساهمة الإيجابية لرأس المال البشري على النمو الاقتصادي التي لا تختلف كثيراً مقارنة بالدول الآسيوية، لكنها لا تزال دون المستوى المسجل في الدول المتقدمة.

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