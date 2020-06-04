«غرفة أبوظبي» تبحث احتياجات المدن العمّالية وقطاع السياحة

المصدر: (أبوظبي - عبدالحي محمد)

أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي دعمها الكبير للقطاع الخاص في الإمارة لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا». وقال محمد المهيري، مدير عام الغرفة، في اجتماعين لمناقشة تأثيرات الجائحة على المدن العمّالية وقطاع السياحة، إن الغرفة هي صوت القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الاجتماعين ناقشا أهم الاحتياجات التي تتطلبها القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإمارة. ونظمت الغرفة اجتماعاً مع لجنة مطوّري المدن العمّالية، المنبثقة عن لجان الأعمال التابعة للغرفة، بهدف التعرّف على التحديات التي تواجهها، ومحاولة إيجاد السُبُل والحلول المناسبة لها.

كما اجتمع المهيري مع لجنة القطاع الخدمي، لمناقشة التأثيرات الاقتصادية التي أحدثتها الجائحة.

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