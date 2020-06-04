«شعاع كابيتال» تعزّز خدماتها بإعادة هيكلة الشركات

أعلنت «شعاع كابيتال»، أمس، تركيزها على تقوية حضورها ونشاطها في تقديم خدمات إعادة هيكلة الشركات لدعم وتنشيط قطاع الأعمال، حيث أدت جائحة الفيروس التاجي «كورونا» إلى سيطرة حالة من الجمود على أسواق الائتمان وتعريض عدد من الشركات إلى صعوبات ومخاطر على مستوى وفرة السيولة والملاءة المالية، وهنا تبرز أهمية الحلول المالية التي توفرها «شعاع» عبر خدمات إعادة الهيكلة، التي تتيح للشركات المتعثرة إمكانية الحصول على مصادر جديدة للتمويل، وتجاوز التحديات التي تواجهها.

وفي مبادرة فورية منها تفاعلاً مع التطورات التي شهدتها الأسواق، قامت «شعاع» بتعزيز مجموعتها الواسعة والمتنوعة من خدماتها الاستشارية لمساعدة الشركات على زيادة رؤوس أموالهم من خلال مجموعة من الأدوات تشمل التمويل المختلط، القروض الثانوية، والقروض الآجلة، والأدوات ذات الدخل الثابت والأسهم الممتازة، وغيرها من الأدوات المالية.

وقال جاسم الصدّيقي، الرئيس التنفيذي لـ«شعاع كابيتال»: «تسببت جائحة «كورونا» في جمود أسواق الائتمان ووضعت العديد من الشركات على حافة الإفلاس. وكانت الإمارات من أولى الدول التي أعلنت حزم تحفيز مالي لدعم قطاع الأعمال وإعادة توجيهه إلى الأسس السليمة لاستعادة نشاطه السابق. نحن ندرك أن قطاع الشركات بحاجة دائمة للوصول إلى مصادر الإيرادات والسيولة، خاصة مع استعداد كافة دولة العالم للتعامل مع مرحلة ما بعد «كورونا». ومن خلال تعزيز نشاطنا في مجال إعادة هيكلة الشركات، فإننا نعمل على زيادة دعمنا لقطاع الأعمال ومساعدته على الخروج من الأزمة الحالية أكثر قوة وأكثر استقراراً». (دبي - البيان)

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