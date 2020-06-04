الدولة تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للمعارض

المصدر: (دبي - البيان)

شارك مركز إكسبو الشارقة، إلى جانب اتحادات ومراكز المعارض الوطنية حول العالم، في الاحتفال باليوم العالمي للمعارض 2020 الذي يصادف 3 يونيو من كل عام، من خلال نشر مادة فيلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز، قدّم عبرها رسالة إلى العالم أجمع، أكد فيها أهمية المؤتمرات والمعارض كونها محطة للتواصل الإنساني والحضاري، فضلاً عن دورها في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتحويل دفة أدائه إلى الأفضل.

وقال سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: «حرصنا هذا العام بالذات على مشاركة العالم باليوم العالمي للمعارض في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثرت تداعياته بشكل كبير في صناعة المؤتمرات والمعارض، بهدف تسليط الضوء على ما لهذه الصناعة من تأثير إيجابي في مختلف مجالات الحياة التي تشمل فرص العمل ومزاولة الأعمال والابتكار والاستثمار والثقافة وغيرها.

فضلاً عن الإشارة إلى الدور الذي قدمته مراكز المعارض بمختلف إمارات الدولة من خلال وضعها تحت تصرف الجهات الحكومية والصحية وتحويلها إلى مستشفيات ميدانية، كواجب وطني نعتز بتقديمه في أوقات التحديات». وأشار المدفع إلى الدور المهم والمؤثر لقطاع المؤتمرات والمعارض في الحياة الاقتصادية، مؤكداً أن القطاع جزء أساسي من خطط التعافي الاقتصادي.

كما احتفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، إحدى الشركات التابعة لشركة القابضة بـ«اليوم العالمي للمعارض». وأكدت «أدنيك» أنها تفخر بأن تكون من المساهمين في تطوير صناعة المعارض العالمية، عبر مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات في الدولة، ومركز «إكسل لندن» في العاصمة البريطانية، لتسهم في دعم مسيرة الإمارات التنموية في مختلف المجالات.

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