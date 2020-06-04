«جافزا» تطلق حملة تعقيم كبرى لمرافقها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) جاهزيتها التامة لاستئناف العمليات التجارية بشكل كامل لأكثر من 8,000 شركة، من خلال إطلاق برنامج تعقيم واسع النطاق للتطهير في جميع مرافقها.

وتبلغ المساحة التي تشملها عمليات التبخير الداخلي وتطهير المباني حوالي 3,300,000 متر مربع، ما يعادل مساحة 462 ملعب كرة قدم. وقبل شهرين غطت حملة تطهير الطرق التي تم تنفيذها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) أكثر من 35 كم. وبدأ برنامج التعقيم في مارس 2020، ولم يتوقف منذ ذلك الحين، حيث شملت أعمال التطهير جميع مباني المكاتب ومقرات إقامة العمال في جافزا، وكذلك البوابات الأمنية والمراكز التجارية، وجميع الطرق الرئيسة.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ «جافزا»: تماشياً مع توجيهات حكومة دبي بالسماح للشركات والمؤسسات الخاصة باستئناف أعمالها من المكاتب بشكل كامل وبنسبة تشغيل %100 وفيما يستعد كافة موظفي القطاع الحكومي في دبي باستئناف العمل من المكاتب اعتباراً من 14 يونيو، ونحن على أتم الاستعداد للعودة لمواصلة الأعمال في شركات «جافزا» ومتابعة كافة العمليات التشغيلية والتجارية بكفاءة، كما سنواصل تنفيذ أعلى التدابير الوقائية التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة جميع موظفينا وشركائنا، وسنتابع عن كثب بالتعاون مع جميع الشركات في جافزا، لنشر التوعية بالإجراءات المطلوبة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز