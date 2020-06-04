592.8 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة»

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أعلنت «سيراميك رأس الخيمة»، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، محققة 592.8 مليون درهم إيرادات مستقرة، بانخفاض 2.7%؛ لتراجع إيرادات الأدوات الصحية ومستلزمات المائدة.

فيما ارتفع هامش الربح الإجمالي 110 نقاط أساس؛ نتيجة الكفاءات والتحسينات التشغيلية لأعمال البلاط، وتحسين خطوط الإنتاج لتتناسب مع الطلب.

وأظهرت النتائج انخفاض صافي الربح المسجّل 18.1% على أساس سنوي إلى 30.2 مليوناً، بهامش 5.1%؛ نتيجة انخفاض الإيرادات والاستثمارات في ترقية العلامة التجارية والتسويقية وصالات العرض، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن على الشحنات السعودية، في حين بقي رأس المال العامل وأيام رأس المال العامل مستقرة.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة في السوق السعودي، مدفوعاً بارتفاع إيرادات البلاط 80.8%. إذ انتهجت العمليات نموذج الأعمال الإماراتي، الذي أثبت فعاليته.

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