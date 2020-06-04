تأمين صحي لأعضاء غرفة عجمان

المصدر: (عجمان - البيان )

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مع شركة أورينت للتأمين لتوفير برنامج «عوافي» للتأمين الصحي والمخصص لأعضاء غرفة عجمان من الشركات والمصانع، وذلك في إطار خطة الشراكات التي تعتمدها غرفة عجمان لتقديم جملة من الخدمات المتنوعة لأعضائها بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة تضمن نمو واستدامة الأعمال.

وقع الاتفاقية عن بُعد، سالم السويدي مدير عام الغرفة، وعمر الأمين رئيس مجموعة أورينت للتأمين، بحضور ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان.

وأكد سالم السويدي أن مجلس إدارة غرفة عجمان حريص على تحفيز مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من البرامج التأمينية وخاصة المرتبطة بالتأمين الصحي لما لها من فوائد على استدامة الأعمال والاستقرار المهني والصحي لأصحاب الأعمال والموظفين والعاملين في القطاع الخاص.

واتفق الطرفان على تنظيم ورش توعوية لأعضاء الغرفة للتعريف بالخدمات التأمينية المقدمة وسبل الاستفادة منها، وأهمية استمرارية التعاون في طرح برامج تأمينية تعزز استفادة الأعضاء.

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