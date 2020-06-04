«حرة عجمان» تحوز لقب «سوبر براندز»

المصدر: (عجمان - البيان)

حازت «منطقة عجمان الحرة»، لقب «سوبر براندز» للعام 2020، من قبل «سوبر براندز العالمية»، المتخصصة عالمياً في تكريم العلامات التجارية المتميزة، وذلك تقديراً لدورها المحوري في استقطاب وتشجيع الشركات الأجنبية ودعم الشركات الوطنية، وعملها الدؤوب لتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال، فضلاً عن تميُّز وشمولية خدماتها الإلكترونية.

وجاء اختيار «منطقة عجمان الحرة» عقب عملية تقييم شاملة من قبل لجنة تحكيم رفيعة المستوى ضمت أعضاء مجلس «سوبر براندز» ونخبة خبراء التسويق من مجتمع الأعمال الإماراتي، حيث جرت دراسة ملفات المرشحين وفق معايير محددة ودقيقة. وأُتيح نظام التصويت الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لكبار المديرين والخبراء في مجال التسويق، من أجل توسيع قاعدة التصويت لجائزة «سوبر براندز».

وتأتي الجائزة تتويجاً للأداء المميّز والخدمات النوعية في «منطقة عجمان الحرة»، حيث تحتضن أكثر من 8,000 شركة ومستثمر من 145 بلداً، وتفيد أحدث بيانات الربع الأول من العام 2020 الصادرة عن «غرفة تجارة وصناعة عجمان» بأنّ «منطقة عجمان الحرة»، تساهم بنحو 44% من إجمالي صادرات عجمان وبـ 51% من إعادة التصدير.

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