محطة جديدة لـ«إينوك» بمجمّع دبي للاستثمار

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مجموعة إينوك افتتاح محطة خدمة جديدة في مجمّع دبي للاستثمار لتلبية احتياجات العملاء في المنطقة الصناعية والسكنية على شارع اكسبو (إ77). وبهذا، يرتفع العدد الإجمالي لمحطات خدمة إينوك إلى 145 محطة.

ويربط شارع إكسبو (إ77) بين الشارعين السريعين شارع الإمارات (إ611) وشارع الشيخ محمد بن زايد (إ311)، إضافة إلى منطقة مجمع دبي للاستثمار 2، ويستقبل الشارع حركة مرور يومية كثيفة، كما أنه أحد الشوارع الرئيسة المؤدية إلى موقع إكسبو 2020 دبي.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «نعمل باستمرار على افتتاح محطات الخدمة التي يمكن الوصول إليها بسهولة بهدف تلبية احتياجات السكان من خدمات الوقود. ويأتي افتتاح محطة خدمة الجديدة بمجمّع دبي للاستثمار انطلاقاً من حرصنا على توفير الخدمات للمنطقة التي تتميز بكثافة مرافقها السكانية والصناعية والوفاء بالتزامنا بتوفير خدمات التزوّد بالوقود دون انقطاع لعملائنا. وتضم المحطة متجر «زووم».

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