أبوظبي تستكمل إصدار سندات بـ 10 مليارات دولار

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أنجزت أبوظبي إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح بقيمة 3 مليارات دولار عبر إعادة فتح برنامج إصدار السندات الذي طرحته مؤخراً حيث جذب الإصدار اهتمام المستثمرين عاكساً الثقة الكبيرة بقوة ومرونة اقتصاد أبوظبي ليصل حجم الطلبات ذات الجودة العالية من المستثمرين 21 مليار دولار.

وحقق الإصدار أدنى مستوى عائدات في دول التعاون لكل من الشرائح الثلاث، بقيمة مليار دولار لكل منها لمدد 5 و10 سنوات و30 عاماً.

ويعتبر الإصدار استكمالاً للسندات السيادية التي طرحتها أبوظبي بنجاح في أبريل 2020 بقيمة 7 مليارات دولار، لتجمع 10 مليارات دولار وسط إقبال استثنائي من المستثمرين.

ويؤكد نجاح أول إصدار من هذا النوع من السندات في أبوظبي، بمستوى اكتتاب 7 مرات المبلغ المعروض للبيع، قوة الاستراتيجية الاستباقية للإمارة في إدارة الدين العام والتي تركّز على تعزيز هيكل رأس المال.

وحافظت الإمارة على مستويات دین منخفضة، إذ إن إجمالي الدین العام لدیها البالغ 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2019، یعتبر من الأدنى على مستوى العالم.

ويضمن صافي أصول الإمارة الذي يتجاوز 200% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط أخيراً، بقاء أبوظبي في موقع قوي يمكّنها من الاستفادة من نافذة الفرص المتاحة في السوق.

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إقبال استثنائي على سندات أبوظبي السيادية

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