مستثمرون يثمّنون جهود مواجهة «كورونا» بالشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

ثمّن عدد من رؤساء وممثلي الشركات والقطاع الخاص وقوف قيادة الشارقة إلى جانبهم والعمل على تذليل التحديات كافة التي تواجههم، في ضوء المتغيرات والتطورات العالمية المرتبطة بتداعيات فيروس «كورونا»، من خلال إطلاق حزمة محفّزات أقرتها حكومة الشارقة أخيراً، لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد.

مؤكدين أنها تعكس اهتمام القيادة ببيئة الأعمال، وحرصها على دعمها في هذه الظروف الاستثنائية، وتسخير كل الإمكانات لتخفيف التأثيرات السلبية في مجتمع الأعمال بالإمارة، ما يثبت أنها بيئة محفّزة وقادرة على الاحتفاظ بالاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها، عبر تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال تفاعلهم مع الحملة الإعلامية التي أطلقها المجلس الاستشاري بالشارقة، ممثلاً بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، تحت شعار «وسنخرج منها بإذن الله».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز