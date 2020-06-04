حركة السفر تعود إلى مطارات الإمارات

المصدر: دبي، أبوظبي ـ لؤي عبدالله ورامي سميح

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمس أن دولة الإمارات اتخذت خطوة جديدة في طريق العودة التدريجية للحياة الطبيعية من خلال الإذن لبعض مطارات الدولة بنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) من المطارات الدولية.

وأضافت ان الناقلات الوطنية خلال الأيام القادمة ستعلن التفاصيل ومستجدات الاجراءات المتعلقة بأنشطتها، وتم وضع إطار شامل وإرشادات لتطبيق التدابير المطلوبة في كافة مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية، للتأكد من سلامة رحلة المسافر.

وأوضحت أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم فقط السماح مؤقتا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وقالت الهيئة ان قرار فتح المطارات لرحلات الترانزيت يشمل ثلاثة مطارات أبوظبي ودبي والشارقة ومن خلال الناقلات الوطنية كطيران الاتحاد، وطيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران التي ستقوم خلال أيام بالإعلان عن التفاصيل ومستجدات الاجراءات المتعلقة بأنشطتها.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن ترحيب المجموعة بإعادة فتح مطارات الدولة لرحلات الترانزيت.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نرحب بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح المطارات امام حركة الترانزيت. وسوف تعلن طيران الإمارات وفلاي دبي عن استئناف خدمات الركاب إلى مزيد من الوجهات مع إمكانية مواصلة السفر عبر دبي».

كما أشادت شركة العربية للطيران بالقرار. وقالت إنها ستواصل التنسيق عن كثب مع السلطات المعنية في لاتخاذ الخطوات المناسبة لتسيير الرحلات.

وأعلن مطار الشارقة جاهزيته التامة لعودة التشغيل، ورحب علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بالقرار واعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح ويأتي ضمن سياسة الانفتاح الاقتصادي التدريجي التي التزمت بها الدولة.

وقال إن القرار يبشر بخطوات إضافية ستصل قريباً إلى الفتح بشكل كامل أمام الرحلات الجوية من مختلف أنحاء العالم وعودة النشاط إلى حركة السياحة والسفر، وهيئة مطار الشارقة، اتخذت كافة الخطوات اللازمة والاستعدادات الضرورية لهذه العودة سواء على صعيد الإجراءات التشغيلية والتنظيمية التي تضمن انسيابية وسلاسة الحركة في المطار، أو من حيث الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية التي تضمن صحة وسلامة المسافرين والموظفين. وتوقع أن تبدأ شركات الطيران باستئناف رحلاتها إلى بعض الوجهات التي تشهد طلباً مرتفعاً على السفر من وإلى الشارقة.

وأعلن مطار أبوظبي الدولي استعداده لاستقبال المسافرين مع تجربة سفر آمنة تضمن لهم الراحة والسلامة من نقطة الدخول إلى المطار وحتى المغادرة.

وقال المطار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انه حدد 6 إرشادات لسفر آمن تتضمن وصول المسافرون كحد أقصي قبل 4 ساعات من وقت انطلاق رحلتهم وارتداء الكمامات والقفازات طوال الوقت وممارسة التباعد الاجتماعي لمسافة 2 متر في كافة الأوقات والتحقق مع شركات الطيران بخصوص الفحوصات السريعة ومراعاة مواعيد حظر التجوال. والسماح بدخول مبني المطار للمسافرين حاملي التذاكر فقط.

ولا يزال تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة ساري المفعول، ويتم فقط السماح مؤقتًا بتسيير رحلات محددة بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وتوقعت مجموعة "الاتحاد للطيران" عودة تشغيل رحلاتها المنتظمة بدء من مطلع يوليو القادم، بناءً على رفع قيود السفر المفروضة، مع استعداد الناقلة بتشغيل جدول رحلاتها الدولية من وإلى أبوظبي . وستقوم الناقلة بزيادة عدد الرحلات الخاصة طوال شهر يونيو والتي تشغلها من أبوظبي إلى عدد من الوجهات الرئيسية حول العالم والبالغ عددها حالياً 19 وجهة، كما تشغل الناقلة عدد من رحلات الاتجاه الواحد إلى أبوظبي من 17 وجهة لمساعدة المواطنين والمقيمين على العودة إلى الإمارات.

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