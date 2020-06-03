فتح مطارات الإمارات لرحلات الترانزيت

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إن فتح بعض مطارات الدولة لنقل وتحويل المسافرين (رحلات الترانزيت) على أن تعلن الناقلات الوطنية التفاصيل قريباً.

وأوضحت ان قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب من وإلى الدولة لا يزال ساري المفعول، وسيتم السماح مؤقتًا بتسيير رحلات محددة بغرض الإجلاء والعودة.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عن ترحيب المجموعة بالقرار، موضحا أن طيران الإمارات و«فلاي دبي» ستعلنان قريباً عن استئناف رحلات المسافرين إلى المزيد من المدن مع رحلات متصلة إلى وعبر دبي.

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