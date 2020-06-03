«الخليج للاستثمار الإسلامي» تستثمر في الرعاية الصحية الهندية

المصدر: دبي - البيان

تستثمر شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية الهندي بشراء حصة أقلية كبيرة في مجموعة من شركات الرعاية الصحية، من بينها شركة لتصنيع معدات لاختبار الفيروسات، حيث تُقدَّر قيمة قطاع الرعاية الصحية الهندي بما يزيد على 200 مليار دولار أمريكي.

وقد حددت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي GII» قطاع الرعاية الصحية باعتباره قطاعًا جذابًا وغير دوري ومتناميا بفعل اتجاهات عديدة مثل الشيخوخة وأمراض نمط الحياة، وأخيرًا جائحة كورونا (كوفيد 19).

يأتي هذا استمرارًا لعدة استثمارات تُخطِّط لها الشركة في قطاع الرعاية الصحية، وذلك في ظل وجود العديد من الفرص المتاحة بالقطاع في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا والهند، بالإضافة إلى استثماراتها في مجال أجهزة الرعاية الصحية القابلة للارتداء – في شركة «فالينسيل» وشركة «نيمي» – حيث تعتبر شركة الخليج للاستثمار الإسلامي من أكبر المستثمرين في الشركتين.

ومن المتوقع أن يُحقق هذا الاستثمار عوائد جذابة نتيجة بعض عوامل التعزيز القوية، إذ يشهد قطاع الرعاية الصحية في الهند نموًا سنويًا بنسبة 15-20%، مع زيادة الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، ووجود عجز بمقدار 2.5 مليون سرير في المستشفيات، كما أن من المتوقع نمو تغطية التأمين الصحي بنسبة 23% سنويًا حتى عام 2024.

وقال محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي في منطقة الخليج: «نحن سعداء بطرح استثمارات جديدة وفريدة لعملائنا.

وقد ساعدت هذه الفرصة في تنويع استثماراتنا. فالهند تتمتع بإمكانات سوقية هائلة في قطاع الرعاية الصحية، ونحن متفائلون بأن الاستثمار مع شركة رائدة في الهند سيحقق نتائج مربحة لمستثمرينا».

وقال بانكاج غوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي في دولة الإمارات: «يُعد الدخول إلى قطاع الرعاية الصحية في واحدة من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان إنجازًا هائلًا لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي.

وتعكس استراتيجيتنا الخاصة بالاستثمار في واحد من أسرع القطاعات نموًا في الهند قدرات شركة الخليج للاستثمار الإسلامي على توفير استثمارات عالية الجودة لقاعدة عملائها. ونحن نرى الإمكانات المستقبلية الكبيرة في قطاع الرعاية الصحية الهندي، ونعتقد أننا سنُضيف قيمة من خلال هذا الاستثمار إلى قاعدة عملائنا القيِّمة».

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