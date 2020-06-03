" جافزا "تطلق حملة تعقيم كبرى لتسهيل استئناف العمليات بشكل كامل لـ 8 آلاف شركة بدبي

المصدر: وام

أعلنت المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا" عن جهوزيتها التامة للمساعدة في استئناف العمليات التجارية بشكل كامل لأكثر من 8 آلاف شركة من خلال إطلاق برنامج تعقيم واسع النطاق للتطهير في جميع مرافقها.

وتبلغ المساحة التي ستشملها عمليات التبخير الداخلي وتطهير المباني حوالي 3 ملايين و 300 ألف متر مربع ما يعادل مساحة 462 ملعب كرة قدم.

وقبل شهرين غطت حملة تطهير الطرق التي تم تنفيذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ أكثر من 35 كم.

وقد بدأ برنامج التعقيم في مارس 2020 ولم يتوقف منذ ذلك الحين حيث شملت أعمال التطهير جميع مباني المكاتب ومقرات إقامة العمال في جافزا وكذلك البوابات الأمنية والمراكز التجارية وجميع الطرق الرئيسة.

ومع عودة الموظفين إلى مزاولة دوامهم المكتبي قامت جافزا بتبني سياسات ومبادئ توجيهية شاملة من ضمنها إطلاق برنامج متكامل للتعقيم والتطهير لجميع أنواع المعدات والمركبات إضافة إلى المكاتب والمرافق العينية الأخرى وتم تحديد غرف للعزل الصحي في حال ظهور إصابة والتأكد من أن جميع العمليات والإجراءات تتماشى مع إرشادات هيئة الصحة بدبي للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وسيتم إطلاق حملة توعية لجميع العاملين بالمعلومات الهامة والمتعلقة بالإصابة بكوفيد-19 مثل تحديد أعراض الإصابة ونشر أرقام الطوارئ والتعليمات من خلال شاشات خلفية سطح المكتب ورسائل البريد الإلكتروني وكذلك الرسائل النصية والإشعارات والنشرات حيث ستعزز هذه التدابير الاحترازية المكثفة من استمرارية مزاولة العمل بكفاءة وتسهل استئناف العمليات الحيوية.

وقال محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لـ "جافزا" ان دبي تشكل نموذجاً فريداً في التعافي الاقتصادي والتهيؤ لمرحلة ما بعد الوباء بفضل بنيتها التحتية الحديثة واستراتيجياتها عالية المرونة والفعالية وقدرتها على التعامل بكفاءة في مختلف الظروف. وتماشياً مع توجيهات حكومة دبي بالسماح للشركات والمؤسسات الخاصة باستئناف أعمالها من المكاتب بشكل كامل وبنسبة تشغيل 100 بالمائة وفي حين يستعد كافة موظفي القطاع الحكومي في دبي باستئناف العمل من المكاتب اعتباراً من 14 يونيو الجاري.

واكد على إستعداديتهم للعودة لمواصلة الأعمال في شركات جافزا ومتابعة كافة العمليات التشغيلية والتجارية بكفاءة فيما ستواصل "جافزا" تنفيذ أعلى التدابير الوقائية التي تهدف إلى حماية صحة وسلامة جميع موظفيها وشركائها كما أنها ستتابع عن كثب بالتعاون مع جميع الشركات في جافزا لنشر التوعية باستمرار حول الإجراءات المطلوبة والتي ستحافظ على سلامة موظفيها وعملائها وفقاً لتوجيهات الجهات الحكومية المختصة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد جافزا مقراً للعديد من الشركات ذات السمعة المرموقة عالمياً من ضمنها أكثر من 100 شركة مدرجة ضمن شركات قائمة جلوبال فورتشيون الخمسمئة. وتستحوذ جافزا على ما يعادل 23.9 في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي وتوفر أكثر من 135 ألف وظيفة.

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