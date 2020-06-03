"إكسبو الشارقة" يشارك العالم احتفالاته باليوم العالمي للمعارض 2020

المصدر: وام

شارك مركز إكسبو الشارقة اليوم إلى جانب اتحادات ومراكز المعارض الوطنية حول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمعارض 2020 والذي يصادف في الثالث من يونيو من كل عام من خلال نشر مادة فيلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز قدم عبرها رسالة إلى العالم أجمع أكد فيها على أهمية المؤتمرات والمعارض كونها محطة للتواصل الإنساني والحضاري.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة :تأتي مشاركتنا باليوم العالمي للمعارض بهدف تسليط الضوء على هذه الصناعة و تأثيرها الإيجابي في مختلف مجالات الحياة والتي تشمل فرص العمل ومزاولة الأعمال والابتكار والاستثمار والثقافة وغيرها .

وأكد أن هذا القطاع جزء أساسي من خطط التعافي الاقتصادي وأن أهميته لا تقل عن أية قطاعات اقتصادية أخرى .

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