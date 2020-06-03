" إكسبيرينس هب" و"ريديم" تعقدان شراكة لربط جزيرة ياس بالعالم

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة "إكسبيرينس هب"، التابعة لشركة "ميرال" - مطور الوجهات في أبوظبي، والمسؤولة عن العمليات التجارية والترويجية الدولية لجزيرة ياس، اليوم عن شراكتها الجديدة مع "ريديم"، الوحيدة المتخصصة بإدارة القنوات الرقمية وحلول استرداد وتسوية القسائم لقطاع الترفيه، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتمكين عملية إنعاش سلسة لقطاع السفر.

وتستخدم "إكسبيرينس هب" شبكتها من المكاتب المحلية والإقليمية والدولية للتعاون مع شركاء السفر لتصميم باقات العطلات التي توفر أفضل قيمة ترفيهية للمسافرين إلى دولة الإمارات.

وتتطلع "إكسبيرينس هب" إلى ربط العالم بجزيرة ياس في أبوظبي من خلال شراكتها مع "ريديم" بالاستعانة بتقنية الاتصال المتعددة الأوجه لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية ورحلة العميل استعداداً لعملية العودة المتدرجة لقطاع السفر بمجرد تخفيف القيود على السفر. وستعمل الشراكة الجديدة على تعزيز وتسريع قدرة "إكسبيرينس هب" على الوصول إلى الأسواق العالمية وبخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وبمناسبة هذه الشراكة، صرّح ليام فندلي، المدير العام لـ"إكسبيرينس هب" قائلاً: "مع مرور قطاع الترفيه في مرحلة تحول سريعة بسبب توفر العديد من التقنيات المعتمدة من قبل مزودي الخدمات في القطاع على مستوى العالم، بالإضافة إلى القيود الحالية على السفر في العالم، شكل الاستثمار في التكنولوجيا لتسهيل عملية الحجز ورحلة العميل عبر الإنترنت محورًا رئيسيًا بالنسبة لنا في التحضير للمستقبل".

وأضاف: "نحن واثقون بأن ريديم ستسهم في تمكين إكسبيرينس هب وشركائها من الظهور بشكل أقوى عندما تعود حركة السفر لوضعها الطبيعي مرة أخرى، والذي سيسمح لنا بدخول الأسواق الجديدة وتعزيز حضورنا في الأسواق الحالية".

وقالت ميلاني ميدور، الرئيس التنفيذي لشركة "ريديم": "إن شراكتنا مع إكسبيرينس هب، ستتيح لريديم القدرة على تقديم خدماتها لسوق الترفيه المتنامي في الشرق الأوسط بشكل مباشر، ونحن متحمسون لفرصة الشراكة هذه".

وأضاف مارتن هارلو، مدير "ريديم" للشراكات الاستراتيجية وتطوير الأعمال: "تعمل هذه الشراكة على توسيع شبكة ريديم العالمية من الموزعين والشركاء، ما يمنح إكسبيرينس هب القدرة على التحكم في توزيع التذاكر وإتاحة الفرص لتوسيع نطاق وصولها الدولي من خلال عملية إدارة الحجوزات السلسة ".

وتدير "إكسبيرينس هب" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مكاتب تقدم خدمات لدول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام والمحيط الهندي وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأسواق كومنولث الدول المستقلة. قم بزيارة موقع إكسبيرينس هب لمعرفة المزيد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز