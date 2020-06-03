جمارك دبي تطلق 50 دورة تدريبية

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت دائرة جمارك دبي، ممثلةً بمركز التدريب الجمركي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، منصة خدمة التعلم الإلكتروني GO LEARN، بهدف تقديم برامج تدريبية وتطويرية للموظفين من خلال 50 دورة تدريبية تخصصية في مجال العمل الجمركي لاستثمار الوقت خلال فترة العمل عن بُعد، انطلاقاً من حرص الدائرة على استمرارية عملية التعلم والتطوير لكوادرها البشرية في ظل الظروف الراهنة، ومواجهة جائحة كورونا من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة في تنفيذ البرامج التدريبية. جاء إطلاق المنصة عبر تقنية الاتصال المرئي Microsoft Teams، بحضور محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية (مكلف)، والدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة.

حيث استعرض الطرفان أهم المميزات الخاصة بالمنصة وحضر الإطلاق مجموعة من مديري الإدارات بالدائرة.ومن خلال هذا التعاون، سيتمكن موظفو الدائرة لمدة 3 أشهر من الوصول إلى أكثر من 50 دورة تدريبية تخصصية في المجالات المتخصصة (الاستخبارات الجمركية، إدارة المخاطر مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، مكافحة الإرهاب).

وقال محمد الغفاري: «استمراراً لخطة جمارك دبي الاستراتيجية في استدامة التعلم والتدريب والتطوير للموظفين من خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية، إذ استطاعت الدائرة أن توفر للموظفين منصات عديدة للتدريب وفي مجالات متنوعة، حفاظاً على أداء الموظف وسعياً إلى تطويره وتمكينه وتكيفه مع الوضع الراهن، لذا عمدنا إلى توفير الدورات التدريبية بأقصى درجات المرونة».

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