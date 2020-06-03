«تنظيم الاتصالات» تدعو لتحديثات لسد ثغرات أمنية

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

دعت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إلى ضرورة تثبيت تحديثات أمنية وحلول مؤقتة أطلقتها «سيسكو» و«في إم وار» لتفادي 5 ثغرات أمنية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة في تحذيرٍ أمني، أمس، إن «في إم وار» أطلقت تحديثات أمنية لـ«وورك إستيشن» و «في إم وار إي إس إكس آي» و «هورايزون كلاينت» و«فيوجن» و«في إم آر سي»، تم فيها إغلاق 3 ثغرات أمنية قد تمكن المهاجم من السيطرة على النظام، كما تم إصدار حلول مؤقتة لبعض المنتجات، و«ننصح بتثبيت التحديثات الجديدة ومراجعة الحلول المؤقتة».

وأضاف أن «سيسكو» أطلقت تحديثات أمنية وحلولاً مؤقتة لـ«موديلينغ لابس كوربوريت إديشين» و«فيرتشوال إنترنت راوتينغ لاب بيرسونال إديشين»، تم فيها إغلاق ثغرتين في أحد أجزاء النظام يمكن أن تؤدي إلى هجمات وتخطي المصادقة، وننصح المستخدمين بتثبيت التحديثات الجديدة ومراجعة الحلول المؤقتة من «سيسكو».

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