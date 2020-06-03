6.4 مليارات رصيد ذهب «المركزي» بنهاية أبريل

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع غير مسبوق في رصيده من السبائك الذهبية ليلامس 6.4 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي، بزيادة فاقت أربعة أضعاف ونصف ضعف (457%) خلال عام، حيث أكدت إحصاءات النشرة الإحصائية لأبريل 2020 الصادرة عن المصرف، أمس، أن رصيده من السبائك الذهبية بلغ 6 مليارات و377 مليوناً، مقابل مليار و137 مليوناً بنهاية أبريل 2019 بزيادة مقدارها 5.2 مليارات.

ويعدّ الرصيد الذهبي للمصرف المركزي بنهاية أبريل الماضي، الأعلى على الإطلاق منذ أن بدأ المصرف تكوين رصيده الذهبي في 2015 بنحو 940 مليوناً.

إذ دأب «المركزي» منذ نهاية ديسمبر 2018 على الزيادة المضطردة لرصيده من السبائك الذهبية من دون تراجع، وسجّل الرصيد حينذاك 1.134 مليار، وبنهاية ديسمبر 2019 بدأ المصرف زيادة رصيده بشكل كبير ليبلغ حينها 4 مليارات، وخلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أضاف 2.333 مليار، مقابل 6 ملايين أضافها لرصيده خلال نفس الفترة من ديسمبر 2018 إلى أبريل 2019.

استراتيجية

وشهد العام الماضي القفزة الأكبر في زيادة الرصيد الذهبي لـ«المركزي»، حيث أضاف المصرف خلاله أكثر من 2.9 مليار بنمو 257%، مقابل زيادة مقدارها 194 مليوناً في 4 سنوات (2015-2018) بنمو 20% فقط، ومن المتوقع أن تتجاوز زيادة الرصيد خلال النصف الأول من العام الجاري إجمالي الزيادة التي تحققت خلال عام 2019.

وذلك في إطار استراتيجية «المركزي» لزيادة رصيده الذهبي بشكل مضطرد أُسوةً بما تتبعه البنوك المركزية في العالم أثناء الأزمات والكوارث التي يواجهها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

وكشفت النشرة الإحصائية عن ارتفاع الاحتياطات الدولية للإمارات، المملوكة للمصرف المركزي والبنوك إلى 466.6 ملياراً بنهاية أبريل، مقابل 449.9 ملياراً بنهاية مارس الماضيين، بزيادة مقدارها 17 ملياراً وبنمو 3.8%، كما بلغت احتياطات «المركزي» 368.2 ملياراً، فيما بلغت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة 98.4 ملياراً.

زيادة

وكشفت الإحصاءات عن زيادة عدد الموظفين بالبنوك إلى 35 ألفاً و838 موظفاً بنهاية أبريل، مقابل 35 ألفاً و637 موظفاً بنهاية ديسمبر الماضيين بزيادة مقدارها 204 موظفين، وتراجع عدد الموظفين في البنوك الوطنية إلى 28 ألفاً و591 موظفاً، مقابل 29 ألفاً و673 موظفاً. وارتفع عدد الموظفين في البنوك الأجنبية إلى 7247 موظفاً بنهاية أبريل، مقابل 5964 موظفاً بنهاية ديسمبر الماضيين.

فيما لفتت الإحصاءات إلى بلوغ رصيد خطابات الضمان المصرفية 98.2 ملياراً بنهاية أبريل، مقابل 101.8 مليار بنهاية مارس الماضيين، وأشارت إلى أن إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ 7 ملايين و478 ألفاً و511 شيكاً، بقيمة 357.6 ملياراً.

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