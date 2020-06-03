«إعمار» تدعو الوسطاء إلى مزيد من الجهد لتحفيز العقار

المصدر: دبي - البيان

دعا محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، خلال مؤتمر مرئي استضاف فيه مجموعة من أبرز الوسطاء العقاريين في دبي، قطاع الوساطة العقارية إلى التعاون معه والانخراط في الجهود المبذولة لإنعاش الحركة العقارية واستعادة زخمها في أسرع وقتٍ ممكن، وذلك بالتزامن مع بداية خروج المكونات الاقتصادية للدولة من تبعات الآثار السالبة التي خلّفها وباء كورونا «كوفيد19-» على جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال المؤتمر المرئي الذي عقده العبّار وفريق الإدارة التنفيذية العليا لإعمار عبر الفيديو. وقال مخاطبا أبرز الشركاء التجاريين للشركة: «نواجه هذه الأزمة سوياً، ويجب علينا العمل جنباً إلى جنب، وبذل المزيد من الجهد لتمكين القطاع العقاري في دبي على وجه الخصوص، والإمارات بشكلٍ عام من التعافي واستعادة أنشطته المعهودة في أسرع وقتٍ ممكن».

وأضاف العبّار: «لا شك في أن الوسطاء العقاريين هم بمنزلة سفراء لدبي والإمارات، ونحن من جانبنا لن ندّخر جهداً في دعمكم بخططٍ وأفكار جديدة تعزّز من قدرتكم على مواصلة أعمالكم، من خلال البرامج الرقمية المبتكرة التي كانت إعمار سبّاقة في تبنّيها. وإنني أدعوكم الآن إلى التحرّك فوراً وعدم انتظار تحسّن الأوضاع من تلقاء نفسها، واستغلال هذه الفرصة للعمل معنا لتحقيق أقصى الفوائد التي نصبو إليها».

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