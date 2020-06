«أدنوك للتوزيع» تزيد عدد محطاتها إلى 11 بدبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل شركة أدنوك للتوزيع، توسيع شبكتها في أبوظبي ودبي وأم القيوين مما يساهم في تقريب المستلزمات الضرورية لتكون أقرب لعملائها.

ومنذ بداية هذا العام افتتحت أدنوك للتوزيع 15 محطة جديدة على مستوى الدولة بما في ذلك 5 محطات تقليدية في دبي، وتقع اثنتان من المحطات الجديدة التي افتُتحت في دبي في المناطق السكنية التي تشمل البرشاء جنوب، والورقاء وواحدة في منطقة القوز الصناعية لتوفر مجموعة واسعة من خدمات الوقود وغير الوقود، بما في ذلك المتاجر، ومطاعم الوجبات السريعة، وخدمات غسيل السيارات، وتغيير زيت المحرك.

وفي منطقة الخليج التجاري قلب منطقة الأعمال توفر المحطة الجديدة خدمات الوقود وبيع المستلزمات الضرورية للعملاء. وتقع المحطة الأخيرة في المحيصنة، ديرة وتوفر خدمات الوقود وغسيل المركبات لعملاء المنطقة الصناعية هناك. وبافتتاح هذه المحطات يصل إجمالي محطات أدنوك للتوزيع في دبي إلى 11 محطة إلى جانب عدة محطات إضافية تشهد مراحل متقدمة من الإنجاز.

محطات جديدة

وتم افتتاح 5 محطات جديدة من طراز «أدنوك On the go» في مناطق مختلفة بأبوظبي خلال شهر مايو شملت جزيرة الريم والشامخة ومدينة خليفة بالقرب من مدرسة الشويفات وفي منطقة ياس ايكرز ومنطقة منازف بمدينة العين، ليصل العدد الإجمالي لمحطات «أدنوك On the go» إلى 10 محطات منذ إطلاق الشكل الجديد بافتتاح أول محطة من هذا الطراز في منطقة البطين في أبوظبي في مارس.

وتوفر هذه المحطات خدمات الوقود والتجزئة في المناطق التي لا تكون فيها المحطات التقليدية عملية، وبفضل تزويدها بالتقنيات الذكية، فهي تتيح للعملاء إمكانية التسوق في متجر واحة أدنوك باستخدام جهاز الحاسوب اللوحي من مركباتهم ثم تسلم مشترياتهم من المنفذ المخصص لذلك. والمحطات الجديدة تعتمد على الحلول الرقمية، وتوفر تجربة التزود بالوقود والدفع بصورة متكاملة دون تلامس باستخدام تطبيق أدنوك للتوزيع، بالإضافة إلى حلول أخرى للدفع مثل أبل باي وسامسونغ باي.

بالإضافة لتوسعة شبكة محطات أدنوك للتوزيع مؤخراً على مستوى الدولة، أطلقت الشركة مركزها الأول لفحص المركبات في أم القيوين، حيث تقدم لعملائها خدمات فحص سلامة المركبات وإصدار الشهادات ذات الصلة.

