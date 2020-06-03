تسارع وتيرة تحول القوى العاملة بالإمارات

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

أكدت كاتيا مرعب، مديرة حلول العملاء في الإمارات والخليج، في «دِل تكنولوجيز» تسارع وتيرة التحول الحاصل في نمط القوى العاملة في الإمارات بعد أزمة كوفيد 19 نحو طلب المزيد من الميزات الحوسبية الأساسية التي تساعد موظفي الشركات على تحسين الإنتاجية والمرونة والابتكار، علاوة على ضرورة أن تتمتع الحواسيب والعتاد الرقمي المختلف بميزات أكثر أمناً وقابلية للصيانة عن بعد.

وأضافت مرعب خلال ملتقى إعلامي افتراضي للحديث عن بيئة الأعمال الحالية وتوقعاتها للشركة لعام 2020 نمو قوي بمبيعات الحواسيب المحمولة في الإمارات بشكل كبير خلال الأشهر الستة الأولى من العام بالنسبة للشركات خصوصاً من قطاعات الخدمات الصحية واللوجستية والخدمات المالية في ظل توجهات العمل عن بعد.

وأضافت: «هنالك نمو قوي بالنسبة للأفراد كذلك خصوصاً فقي فئة الشباب وصغار السن لاستخدامات التعلم إضافة إلى اللعب. كما نتوقع نمو الطلب على ابتكارات توظف الذكاء الاصطناعي وتُطيل عمر البطارية وتزيد قدرة مكبرات الصوت وتدعم التصميمات المدمجة وتقنية الجيل الخامس، وتساعد المهنيين على العمل بشكل أكثر ذكاءً».

وكشفت دِل تكنولوجيز خلال الملتقى عن أذكى أجهزة الكمبيوتر للأعمال وأكثرها أماناً في العالم من خلال مجموعتها Latitude وPrecision وOptiPlex الحائزة العديد من الجوائز، والتي تجعل العمل من أي موقع أكثر كفاءة وأماناً.

وترتقي هذه الأجهزة الجديدة بالتزام شركة «دِل» الاستدامة من خلال استخدام المواد المعاد تدويرها والتغليف المستدام والتصميمات الموفرة للطاقة والمستوى الذهبي للتصنيف وفقاً لشهادة أداة التقييم البيئي للمنتجات الإلكترونية (EPEAT Gold)، فيما قالت الشركة إن الأجهزة الجديدة ستتوفر في غضون شهر في الدولة وذلك بسبب العوائق اللوجستية التي تواجه سلاسل الإمداد في العالم.

وقالت ماريبل لوبيز، مؤسسة شركة لوبيز للأبحاث التقنية والمحللة الرئيسة فيها: من المهم جداً تحقيق التوازن المناسب بين قابلية النقل وميزات الإنتاجية. فالمهنيون يرغبون عند تشغيل أجهزتهم في الحصول على كل ما يحتاجونه لإنجاز عملهم في جهاز واحد.

فهم يريدون أجهزة أقل حجماً مع شاشات أكبر، ومكبرات صوت أقوى لإجراء مكالمات بجودة فائقة، وإمكان تبديل سريعاً من واي فاي إلى شبكة الجيل الخامس، وقدرات ذكاء اصطناعي مدمجة تُعزز الأداء وتزيل ضوضاء الخلفية، أي باختصار كل ما من شأنه مساعدتهم على العمل من أي مكان بشكل أذكى وأسرع.

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