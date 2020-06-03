الفلل العائمة في «قلب أوروبا» تستعد لاستقبال الزوار

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة كليندست، المطور العقاري لمشروع قلب أوروبا «هيرت أوف يوروب»، ضمن «جزر العالم»، والمكون من 7 جزر صناعية يمكن رؤيتها من الفضاء، عن استعدادها للترحيب بالزوار في الفلل العائمة بالتزامن مع عودة حركة السياحة في الربع الأخير من العام الجاري.

والفلل معروفة باسم «فلوتينج سى هورس» وهي الأولى من نوعها في العالم ، والمشروع تم تطويره العائلات مع الضيوف والمجموعات والأطفال من جميع الأعمار، وفي الطابق الذي يقع تحت الماء، يتاح للقاطنين فرصة مشاهدة الألوان المتنوعة في حديقة الشعب المرجانية والنظر إلى سلاحف البحر وفرس البحر وأنواع مختلفة من الأسماك. وتمت الموافقة على النموذج الأولي لفيلا فلوتينج سي هورس وترخيصه في العام الماضي، وبعد ذلك بدأت مجموعة كليندينست في بنائها في الموقع المحدد على بعد 4 كيلومترات من ساحل دبى. وبدوره قال جوزيف كليندست، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليندست جروب:

«يتم شراء هذه الفلل بهدف الاستثمار من خلال تأجيرها للسياح والراغبين في الإقامة فيها بهدف الاستجمام، فهي تتيح عائداً سنوياً مضموناً، ففي البداية تم بيع الفيلا بقيمة 5 ملايين درهم. وارتفع سعرها أربع مرات خلال السنوات القليلة الماضية». أضاف: تدار فلل فرس البحر العائم بواسطة شركتنا كجزء من اتفاقيات الإيجار مع المشترين.

حيث يتم تشغيلها كأجنحة فاخرة كاملة الخدمات، مما يضمن للملاك استعادة استثماراتهم خلال 12 سنة بمعدل عائد إيجار سنوي 8-10 بالمائة، بالإضافة إلى العيش فيها لمدة أسبوعين في السنة، نظراً لسمعة دبي الممتازة كمدينة فإننا نتوقع عائداً أكثر ارتفاعاً، وهذا يجعل هذه الفلل العائمة أحد أفضل الأصول للحصول على عائد استثمار أعلى وأسرع للمستثمرين.

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